Basket Le Mura, per il quarto anno consecutivo si rinnova la partnership con Ali spa

Una partnership che arriva al quarto anno consecutivo. Ali SpA (Magister Group), società di consulenza e servizi Hr, scende di nuovo in campo a fianco delle Mura basket femminile in qualità di Hr business partner anche per la stagione 2020/2021.

“Con orgoglio e convinzione confermiamo per il quarto anno consecutivo il sostegno a Le Mura Basket – dichiara Elisa Lelli, responsabile di fliale di Lucca di Ali SpA –. Vogliamo lanciare un messaggio di ottimismo e positività nei confronti del territorio lucchese: crediamo che per fronteggiare l’attuale momento emergenziale sia necessario continuare a mostrare supporto e vicinanza alle realtà locali, vero motore dell’economia”.

L’approccio consulenziale e il continuo investimento sulla crescita delle persone e del territorio, strategia perseguita da Ali SpA e simboleggiata dal progetto #noicisiamo sviluppato negli ultimi mesi, si è sempre ben sposata con gli obiettivi e i valori espressi dal Basket Lucchese: lavorare insieme per fare emergere le eccellenze del territorio.

La collaborazione di Ali SpA, in linea con gli obiettivi strategici della collaborazione, andrà oltre a una operazione di visibilità del marchio ma prevedrà una serie di attività e incontri svolti in collaborazione tra le due società per affrontare temi attuali come il ruolo delle donne nel mondo del lavoro e l’individuazione di modalità per superare il momento che sta affrontando il nostro Paese.

“Crediamo nell’Italia, nei giovani, nei valori dello sport e nel tessuto industriale del territorio con cui ci rapportiamo da più di 20 anni – conclude Elisa Lelli –. Ripartiamo insieme in maniera positiva per costruire un futuro migliore nel mondo del lavoro”.