Basket Le Mura riparte dalle conferme e annuncia un volto nuovo: da Palermo arriva Francesca Russo

In un mondo che continua a cambiare freneticamente il Basket Le Mura riparte da conferme importanti. Coach Francesco Iurlaro – intervenuto oggi per parlare del futuro del club insieme al dirigente Massimo Branchetti e ad altre componenti dello staff – è il primo perno intorno al quale si avvita la ripresa: per lui ecco un rinnovo fino alla stagione 2023/2024. Oltre a questo, il progetto vede la conferma di Alessandra Orsili, Silvia Pastrello e Giovanna Elena Smorto e, nel frattempo, fervono le trattative, seppur contingentate dalle mutate possibilità economiche. Intanto prosegue la partnership con l’azienda Ali – Hr business partner – per il quarto anno consecutivo. Una cosa è certa, da parte della dirigenza: quando si tornerà a giocare – specifica – Branchetti, bisognerà farlo a porte aperte.

“L’anno scorso in questo periodo ero molto emozionato – esordisce il coach – e a distanza di un anno lo sono ancora di più. Da parte mia un ringraziamento doveroso va alla società: sono contento di aver creato una grande sintonia con i dirigenti. È importante condividere scelte per il futuro ed andare tutti in una direzione comune”. Poi interviene Smorto: “Lucca mi manca e non vedo l’ora di tornare, perché amo la città e la sua gente”.

Iurlaro potrà contare, oltre alle conferme, sul nuovo acquisto Francesca Russo, l’anno scorso in forza al Palermo: “L’ho voluta fortemente – argomenta l’allenatore – perché può ricoprire diversi ruoli, sono sicuro che piacerà molto alla piazza”.

In corso, intanto, ci sono molte trattative in fase avanzata: “Ci stiamo muovendo con il coach, con il presidente Rodolfo Cavallo e con tutto lo staff – commenta Branchini – e siamo soddisfatti. A breve comunicheremo altri innesti di qualità, consapevoli del fatto che il mondo è cambiato: a squadra pronta potremo dire quali sono i nostri obiettivi, molto dipenderà anche dai concorrenti. Il progetto giovane continua, ci siamo mossi per tempo per non partecipare ad aste difficoltose in futuro”. Riguardo allo staff, il vice – allenatore Staccini si è preso un periodo di riflessione per capire se continuare o meno, anche sulla scorta della distanza da Lucca.

I tempi di ripresa restano incerti, ma in mancanza di una linea guida generale, non è pensabile inserire clausole specifiche negli accordi con il roster: “Difficile farlo individualmente – risponde Branchetti – perché servirebbero dei protocolli a livello nazionale, che oggi mancano. Gli interrogativi sulla ripresa sono un’aggravante importante rispetto alla situazione in essere”.

Le giocatrici confermate – spesso partite dalla panchina nella scorsa stagione – saranno realisticamente chiamate ad assumersi maggiori responsabilità: “Orsili e Pastrello – spiega Iurlaro – sono ancora in fase di riabilitazione: dobbiamo valutare il recupero, non promettiamo posti nel quintetto di partenza a niente a priori. Di sicuro, per come stiamo allestendo la squadra, avranno più spazio. La mia idea – specifica – resta quella di avere tanta energia in campo e, per questo, c’è bisogno dell’apporto di tutte”.

Capitolo straniere: il Covid pone problemi circa il ritorno delle americane in Italia e, anche per questo, lo staff sta visionando profili simili in attesa di comprendere cosa succederà.

“La cosa più importante – conclude il coach – è sentire che le persone che sono venute a vederci si sono divertite. In questo momento pensiamo al presente perché non possiamo fare altrimenti: mi piacerebbe creare un giusto mix tra giocatori giovani ed esperte”.

Elisa Lelli – per Ali – prova ad imprimere una sferzata di ottimismo: “Dal punto di vista del mercato del lavoro – analizza – Lucca ha saputo difendersi bene anche in una fase così difficile. Le prospettive per il futuro vanno nella direzione di un miglioramento globale”.

Il nuovo arrivo: Francesca Romana Russo. È una guardia che nelle ultime due stagioni ha indossata la maglia della Sicily By Car Palermo. Classe 1996, la cestista viterbese rappresenta una pedina molto duttile in grado di ricoprire più ruoli nel quintetto biancorosso. La grande intensità ed energia messa sempre in campo hanno fatto della ventiquattrenne laziale una delle giocatrici più apprezzata di Palermo. Nel campionato 2019-2020 Russo ha collezionato una media 8,4 punti a partita, tirato con il 32% da tre, conquistato 2,7 rimbalzi e smazzato 1,7 assist a serata. Per la neo biancorossa, presente pure nel giro della nazionale italiana di 3×3, Lucca sarà la terza tappa del suo cammino in A1 dopo Battipaglia e, appunto, Palermo con cui colse la promozione nella massimo torneo nazionale nell’annata 2018-2019.