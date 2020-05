Slitta a settembre la riapertura della piscina del Palazzetto

Il Circolo nuoto Lucca, gestore della piscina del Palazzetto dello sport, in accordo con l’amministrazione comunale, ha deciso di rimandare l’apertura della piscina a settembre.

Dopo un’attenta valutazione delle procedure e dei tempi necessari alle operazioni di sanificazione dei locali e delle vasche, è stato deciso di rimandare l’apertura a settembre e sfruttare questi mesi per programmare una ripartenza in sicurezza e per svolgere alcuni lavori di manutenzione già da tempo programmati.

Tutti gli abbonamenti ancora in corso non andranno persi, ma saranno congelati e riattivabili da settembre. In alternativa gli stessi abbonamenti potranno essere utilizzati nella piscina Iti, sempre gestita dal Circolo nuoto Lucca, la cui riapertura è prevista a breve.