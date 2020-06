Aci Lucca, torna in presenza il corso di prima licenza per conduttori di rally

Tornano in presenza, per la prima volta dopo il lockdown, i corsi per il rilascio della prima licenza per conduttori di rally organizzati da Aci Lucca. L’appuntamento è giovedì 18 giugno alle 21, alla concessionaria Auto P in via di Sottomonte 355.

Il corso, tenuto dal fiduciario sportivo Aci Lucca, Massimiliano Bosi, sarà organizzato in modo da rispettare tutte le disposizioni necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti che, in ogni caso, sono invitati a indossare le mascherine e a mantenere le giuste distanze. La partecipazione al corso è gratuita. Per le iscrizioni ed eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare soci@lucca.aci.it, www.lucca.aci.it o la pagina Facebook Aci Lucca.