Bodybuilding, Remedi ricorda l’amico Luigi Ricci

Il maestro Alberto Remedi ricorda l’amico Luigi Ricci, “pionere della cultura fisica, atleta preparatore, organizzatore di gare di bodybuilding in tutta la Toscana e giudice nazionale”.

“Voglio dedicare queste poche righe per ricordare un amico, un pilastro sempre presente per le persone a lui care ed i suoi amici e colleghi – scrive -, una persona speciale che mi ha accompagnato in tutte le fasi professionali della mia vita e insieme a cui ho condiviso coltivando le nostre passioni in comune. Sempre insieme e determinati a perseguire i nostri obiettivi e realizzare i nostri sogni, aiutando chi ci circondava a fare altrettanto. Di coltivare le sue passioni non si stancava mai, perchè su queste aveva basato la sua vita e che sono certo continuerà a coltivare ovunque adesso si trovi”.

“Il mese prossimo – ricorda – saremmo dovuti partire insieme al nostro bimbone Fabio Caruso per accompagnarlo, affiancarlo e sostenerlo come avrebbero fatto due fratelli nel concorrere ad un Titolo italiano di bodybuilding. Sarebbe stato per noi la nostra trasferta del cuore, finalmente riuniti dopo tanto tempo, la triade si sarebbe finalmente ritrovata, ma ci hai lasciati soli..anche se il prossimo 26 luglio ti porteremo con noi dentro al nostro cuore e salirai con noi sul palco e magari guadagneremo insieme l’emozione del podio. Già le emozioni, quelle che rendono la vita degna di essere vissuta, quelle che abbiamo vissuto insieme ogni volta che insieme abbiamo condiviso la gioia di vedersi materializzare le nostre soddisfazioni e gratificazioni per il difficile ma nostro tanto amato lavoro che ti prometto porteremo avanti portando alto ancora per tanto molto tempo il tuo nome. Grazie per tutto ciò che in vita ci hai donato, grazie per essere stata una figura professionale ed umana essenziale e preziosa per tutti noi”.