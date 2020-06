Basketball Club Lucca, la presidente Colombini Gnutti cede la maggioranza

Cambia la compagine societaria del Basketball Club Lucca. La presidente e socia signora Luisa Colombini Gnutti, dopo aver provveduto, pur in una situazione di grave crisi che ha coinvolto tutti i comparti sportivi, compreso il basket, al sostegno economico ed alla ristrutturazione finanziaria della società, ha ceduto l’intera propria quota di partecipazione a Matteo Benigni, Ugo Donati, Giovanni Giusti, Guglielmo Menchetti e Umberto Vangelisti, che risultano quindi essere gli attuali soci della società, permettendo la prosecuzione dell’attività sportiva.

“Alla signora Luisa Colombini Gnutti – si legge nella nota della società – vanno i più sentiti ringraziamenti per l’intenso impegno istituzionale e finanziario profuso in questi ultimi anni in favore della pallacanestro maschile lucchese, grazie al quale sono stati raggiunti due prestigiosi traguardi: l’approdo della prima squadra nel campionato nazionale di serie B e la fondamentale valorizzazione del settore giovanile, che ha visto l’avviamento di molti bambini alla pallacanestro e la crescita sportiva dei ragazzi militanti nelle numerose squadre giovanili. Un dono a tutti i cittadini di Lucca appassionati di questo sport”.

A breve la società Basketball Club Lucca informerà in merito alle nuove cariche societarie e dirigenziali nonché al futuro progetto sportivo.