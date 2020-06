Castelnuovo, appello della società per aprire a nuovi soci

Un appello a diventare soci dell’Unione Sportiva Castelnuovo. Lo lancia la società garfagnina, fondata nel lontano 1922, a tutte quelle persone che hanno a cuore le sorti del sodalizio o sono semplicemente curiosi o vogliosi di rendersi utile ad un movimento sportivo e sociale, per una maglia ma soprattutto per tanti giovani e giovanissimi.

“Potrai così partecipare da protagonista – spiegano dalla società – alla vita sociale e alle scelte strategiche della nostra società, fare parte del consiglio direttivo e contribuire a gestire e portare avanti una storia lunga quasi 100 anni. Sostieni il nostro progetto che parte da un movimento giovanile composto da quasi 300 giovani e 13 squadre impegnate in tutta la regione. Un impegno gravoso ed oneroso sotto tutti i profili, soprattutto in questa delicata fase storica, non solo economico ma anche di energie e di persone che dedicano una parte della propria vita ai più giovani”.

Chi è interessato può mettersi in contatto con la segreteria della società tramite i riferimenti 0583.639393 oppure usdcastelnuovo@libero.it.