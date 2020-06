Monaco confermato allenatore della Lucchese promossa in serie C

Squadra che vince non si cambia. E, verrebbe da dire, anche tecnico. La Lucchese, a due giorni dalla ufficialità della promozione in serie C, conferma Francesco Monaco nel ruolo di allenatore.

Durante la prossima stagione allenerà la squadra rossonera nel campionato dei professionisti. Una notizia che giunge attesa dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, confermate anche dal clima di soddisfazione al brindisi per la promozione organizzato dalla compagine rossonera al Porta Elisa.