È ufficiale: il Filecchio femminile vola in serie C

Adesso è ufficiale: il Filecchio calcio femminile è promosso in serie C. Una grande salto in avanti per la squadra gialloverde, orgoglio di Barga e di tutta la Valle, che adesso si prepara per una nuova avventura.

Il Filecchio femminile è stato promosso in C dopo la stagione fermata a causa coronavirus, con la squadra gialloverde davanti a tutti con 35 punti e un vantaggio sulla seconda di ben 7 punti. L’ultima partita è stata disputata in casa il 1 marzo, con una vittoria per 4-0 contro il Montevarchi.

Adesso la società esulta: “Sono stati mesi di attesa, di riunioni, decisioni rimandate, ma finalmente possiamo dirlo: benvenuta serie C“.

“Finalmente C siamo – esulta il sindaco di Barga Caterina Campani -. Come donna sportiva, amante del gioco del calcio è con grande piacere, orgoglio e gioia che plaudo la notizia della promozione in serie C del Filecchio Calcio Femminile. Per la nostra comunità e non solo è motivo di vanto avere una squadra in un campionato così importante. Un grazie alle meravigliose ragazze che ho avuto modo di conoscere ad una ad una e un ringraziamento speciale alla dirigenza che ha lavorato in questa stagione agonistica con grande tenacia e passione. Forza Filecchio, una nuova e bella avventura ci attende”.