Vale la media punti: il River Pieve promosso in Eccellenza a tavolino

Vale la media punti e non la posizione effettiva in campionato al momento del congelamento della stagione. E c’è un’altra squadra che esulta per la promozione a tavolino.

È una promozione di prestigio, perché porta in Eccellenza, come ratificato ieri dalla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Toscano, il River Pieve.

Al momento dello stop per l’emergenza Covid, infatti, la formazione allenata da Edoardo Micchi aveva un punto in meno della prima della classe Prato 2000 ma una partita ancora da recuperare con la Larcianese. Secondo le regole del consiglio federale, ratificate anche in ambito regionale, per stilare la classifica finale vale dunque la media punti, che premia i pievarini.

L’anno prossimo i millionarios della Valle disputeranno il campionato di Eccellenza dove troveranno il Castelnuovo Garfagnana che invece si è salvato, pur penultimo in classifica, perché si è deciso per una sola retrocessione dalla categoria, che ha colpito la Virtus Viareggio.