Lutto per la morte del presidente del Barga, Guido Mori

Lutto nel mondo del calcio e dell’associazionismo barghigiano. È morto a 85 anni Guido Mori, presidente dell’As Barga.

“Il ‘Nonno’ – comunica il figlio sulla pagina Facebook della società – si è spento serenamente, lottando come credo abbia sempre fatto. A nome della famiglia As Barga, voglio ringraziare tutte le persone che lo hanno supportato e sopportato in questi 16 anni di presidenza. Un ringraziamento di cuore a tutti: è sempre stato legato alla squadra di Barga, è stato dirigente dagli inizi degli anni Sessanta fino ad oggi; come spesso succede nello sport, la sua presidenza ha attraversato momenti di gioia e successi, cosi come momenti di sconfitte e delusioni; credo di poter affermare che abbia sempre affrontato entrambe le situazioni con dignità, fiducia e rispetto del prossimo“.

“Voglio ringraziare ancora – conclude – tutti quelli che in questo ultimo periodo ci sono stati vicini, che ci hanno fatto sentire il loro affetto, un ringraziamento particolare e di cuore a mia sorella Paola, che lo ha accudito con amore e dolcezza fino all’addio. Ciao presidente, ciao Babbo ci mancherai“.

Alle condoglianze per il lutto si unisce anche la redazione di Lucca in Diretta.