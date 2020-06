Aci Lucca, ultimo giorno per iscriversi al test rally

C’è tempo fino a domani (18 giugno) per iscriversi al test rally. La prova si svolgerà sabato (20 giugno) dalle 9 alle 18 alla tenuta Il Ciocco a Barga. Il primo evento sportivo dopo il lockdown è organizzato da Aci Lucca insieme a Aci sport e Ose, organization sport events. Sarà questa l’occasione per scendere in pista, ripartire e mettersi alla prova dopo mesi di inattività.

La giornata si svolgerà nel rispetto di tutte le precauzioni previste per il contenimento del contagio da coronavirus: per consentire agli equipaggi di svolgere il corso in serenità, infatti, l’evento sarà aperto solo agli addetti ai lavori e il pubblico non sarà ammesso. Per tutte le informazioni sulle tariffe, sulle modalità di pagamento e sulle iscrizioni è possibile scrivere alla mail soci@lucca.aci.it. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito, www.lucca.aci.it, e sui profili social di Aci Lucca.