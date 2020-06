Barga, una raccolta fondi nel nome di Guido Mori

E’ ancora lutto a Barga per la scomparsa del presidente dell’associazione sportiva locale, Guido Mori. La società ha scelto di volgere in solidarietà il dolore per la sua prematura morte. L’intero consiglio della società azzurra ha deciso di “aprire” una raccolta di offerte che saranno devolute in beneficienza alla Misericordia del Barghigiano: chi fosse interessato a partecipare può contattare il segretario della società Leonardo Barsotti.

La stessa società comunica che è stata fatta esplicita richiesta al sindaco del comune di Barga Caterina Campani di intitolare le nuove tribune a Guido Mori quando saranno inaugurate, e di intitolare l’ intera area dove solitamente viene svolta la sagra del Fish and Chips al “Parco Guido Mori” in ricordo del presidente.