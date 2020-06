Ghiviborgo e Valle del Serchio, nuova dirigenza per la fusione

In vista della prossima fusione tra il Ghiviborgo e Valle del Serchio, le quattro società proponenti, ossia il Fornaci 1928, Barga, Valle del Serchio e il Ghiviborgo, hanno intanto realizzato un profondo rinnovamento della struttura societaria e dirigenziale già operativa per la stagione calcistica 2020/2021.

La nuova struttura operativa è pronta e adatta a ricevere altre società che vorranno partecipare al progetto della costituzione di una società unitaria della Valle.

Per il momento la governance è stata affidata ad un comitato di direzione composto da dirigenti che rappresentano le quattro società. La direzione sportiva unica è stata affidata a Massimiliano Franchi che potrà avvalersi nella formazione, supervisione, esperienza e professionalità di Rino Lavezzini.

“Il gruppo così composto risulta motivato con idee chiare, un’organizzazione efficiente e ruoli precisi in modo da coniugare operatività e risorse disponibili per raggiungere e realizzare la nostra missione – si spiega -: la creazione di un settore giovanile qualificato con ragazzi del territorio per arrivare a garantire una presenza di calciatori della Valle nella serie D con la prima squadra”.

Il primo obiettivo da raggiungere sarà quello di formare una metodologia elevando le conoscenze e competenze degli staff tecnici sportivi.

“Siamo convinti – spiegano – che le politiche di gemellaggio con società di calcio professionistiche siano delle false chimere, peraltro costose per le società dilettanti, che generano illusioni pericolose nelle famiglie e nei ragazzi. Ci entusiasma invece un percorso magari più lungo ma serio e di sacrificio per la costruzione di una nostra identità sportiva. Siamo sicuri che la formazione continua, lo scouting e la creazione di una didattica specifica, ci consenta di qualificare la nostra proposta”.

“Infine – proseguono – vogliamo significare la scelta altamente professionale fatta di dare la direzione unica sportiva a Massimiliano Franchi conosciuto da tutti gli sportivi della valle per le sue competenze professionali e per le doti umane. Massimiliano ha accettato con entusiasmo di guidare il processo di realizzazione di una società unitaria di settore giovanile che abbia al centro i valori veri dello sport: il rispetto la solidarietà la crescita della pratica sportiva:

La sua presentazione avverrà attraverso una conferenza stampa sabato (20 giugno) alle 11 al bar Flamingo a Gallicano, seguirà aperitivo nel rispetto delle norme anticovid-19.

Ecco di seguito l’organigramma:

DIREZIONE:

Giovanni Malloggi, Emilio Volpi, Marco Scaltritti

Moreno Guidi

Sergio Cecchini

Leonardo Mori

AREA SEGRETERIA:

Responsabile Emilo Volpi

Vice responsabile Nicola Lanzillotta

Franco Bellari

AREA LOGISTICA

Responsabile Massimo Melani

AREA AMMINISTRATIVA:

Responsabile Allessandro Remaschi

Melani massimo

AREA COMUNICAZIONE MARKETING SPONSOR

Responsabile Marco Scaltritti

Luciano Guidi

Autiero Nicola

AREA FORMAZIONE

Rino Lavezzini

Luca Pacitto

Direzione sportiva unica

Massimiliano Franchi

Organizzazione

Moreno Guidi