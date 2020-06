Questa mattina (17 giugno) il presidente della Provincia ha incontrato una delegazione della Lucchese 1905 a Palazzo Ducale. Alla squadra, recentemente promossa in serie C, Luca Menesini ha consegnato una pergamena di riconoscimento per la promozione. All’incontro erano presenti i vertici della società Bruno Russo, Daniele Deoma, Mario Santoro, Alessandro Vichi, Duccio Casini e il capocannoniere Cruciani, assieme a Nolè e Benassi, in rappresentanza dei giocatori della Lucchese. Assente giustificato, l’allenatore Francesco Monaco.

Con il presidente della Provincia hanno parlato dell’avventura che li ha visti protagonisti e che li ha portati a scalare la classifica fino a tornare in serie C, in quello che può essere definito uno degli anni più difficili per il calcio, a causa dell’emergenza covid19. I giocatori hanno raccontato la loro esperienza durante il lockdown, lontani dai campi, ma con la determinazione di non perdere l’allenamento, proseguito nelle loro abitazioni, mentre i dirigenti hanno ripercorso con Menesini anche le prime fasi di un campionato iniziato in salita, a causa dei problemi societari, ma che, con forza e determinazione, ha visto la dirigenza della squadra credere nelle potenzialità della compagine rossonera, tanto da riportare anche i tifosi a credere nell’impresa.

Al termine, Menesini ha consegnato le pergamene a dirigenti e giocatori, che, a loro volta, lo hanno ringraziato donandogli una maglia della Lucchese autografata dai tre calciatori presenti, il gagliardetto e le mascherine della squadra. “Quando c’è passione e professionalità, i risultati arrivano – ha commentato il presidente della Provincia -. È stato un vero piacere per me incontrare la dirigenza e una rappresentanza della squadra. Da oggi ho anche una maglietta della Lucchese autografata, non mi resta che fare un immenso in bocca al lupo alla squadra per la nuova avventura”.

Questo pomeriggio la delegazione della squadra cittadina farà visita anche al Comune di Lucca.