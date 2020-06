Il primo bookmaker della storia in Italia

I bookmakers sono degli autentici compagni d’avventura per milioni di giocatori in tutto il mondo. Ci sono i bookmakers nati solamente per il gioco d’azzardo “da sala”, mentre altri sono stati creati appositamente per le scommesse sportive. Proprio questi rappresentano il fulcro del divertimento di moltissime persone, grazie alla loro relativa facilità e soprattutto al coinvolgimento dello sport di cui si è appassionati.

I bookmakers italiani attualmente attivi sul suolo del Bel Paese sono davvero molti, e garantiscono una buona varietà di scelta. L’ampia offerta di scommesse sportive in Italia permette di confrontare quote, tipologie di puntata, ma anche promozioni, bonus e offerte di vario tipo, così come l’offerta più o meno varia di sport disponibili.

Ma qual è stato il primo bookmaker, ufficialmente riconosciuto, della storia in Italia?

Il Totocalcio: storia di una leggenda

Forse molti di voi sapevano già che è il Totocalcio il primo bookmaker a fare la sua comparsa sul suolo italiano. O, per meglio dire, il Totocalcio è il primo bookmaker legale in Italia. Esso, infatti, è stato fondato nel 1946 ed è stato gestito sin da subito dall’AAMS, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ancora oggi attiva seppur sotto la denominazione ADM (Agenzia Dogane Monopoli).

Il Totocalcio originale venne ideato da tre figure: Massimo Della Pergola, Fabio Jegher e Geo Molo, considerati i padri della Sisal. Il nome originale non era Totocalcio, e venne introdotto soltanto nel 1948 con il passaggio definitivo ai Monopoli di Stato.

Come funzionava il Totocalcio originale (e come funziona ancora oggi)

Il primo Totocalcio consisteva nel dover indovinare 12 risultati di partite in programma. Le partite vennero aumentate a 13 nel corso della stagione 1950-1951, e molti anni dopo, soltanto nel 2003, vennero portate a 14.

Il funzionamento è molto semplice ed è pressoché identico ad oggi: per ogni partita, bisogna indicare i canonici 1 se sarà la squadra di casa a vincere, 2 se sarà la squadra in trasferta a vincere oppure X se si vuole pronosticare un pareggio tra le due contendenti.

Il montepremi ammonta all’incirca ad un terzo della somma scommessa e, nella versione attuale, ci sono tre possibili categorie di vincita: a 14 risultati indovinati, a 13 e a 12.

Curiosità e aneddoti sul Totocalcio

Il Totocalcio rappresenta a tutti gli effetti la prima schedina della storia delle scommesse sportive in Italia. Il montepremi più alto fu di 34.470.967.370 lire, segnato il 5 dicembre del 1993, e la sua ripartizione garantì ai vincitori del tredici poco meno di 12 milioni di lire. Per risalire alla vincita più alta, invece, bisogna tornare indietro di un mese: in quell’occasione vennero indovinati soltanto tre “tredici” che garantirono cinque miliardi di lire ad ogni vincitore. Un’altra vincita estremamente alta venne registrata a Crema, dove venne giocato un sistema che pagò ben 5.549.756.245 lire.

Purtroppo, il Totocalcio fu anche partecipe di una vicenda involontariamente spiacevole. Nel 1980 infatti tale Massimo Cruciani, un commerciante ortofrutticolo, accettò la proposta da parte di alcuni giocatori della Lazio ad effettuare scommesse nel mercato nero, su determinati match truccati. Dopo che i risultati promessi non accaddero, Cruciani denunciò il tutto, facendo scoppiare il caso che oggi viene ricordato come “Totonero”, con conseguenze penali per svariati giocatori e addetti ai lavori.