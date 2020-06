Serie D, adesso è ufficiale: il Ghiviborgo è salvo

Adesso è ufficiale: il Ghiviborgo è salvo. La squadra della Mediavalle disputerà un’altra stagione nel campionato di Serie D, lo ha decretato la Lega attraverso un comunicato ufficiale pubblicato nella giornata di ieri (19 giugno). Per la salvezza del Ghiviborgo è stata decisiva la miglior classifica avulsa.

Le classifiche della Serie D sono state cristallizzate al momento dell’interruzione del campionato a causa dell’emergenza coronavirus, con la promozione delle prime classificate di ciascun girone e la retrocessione delle ultime quattro squadre classificate di ogni raggruppamento.

Nel Girone A, quello del Ghiviborgo, a retrocedere sono Fezzanese (per media punti e peggiore classifica avulsa), Vado, Verbania e Ligorna. Fezzanese, Ghiviborgo e Bra hanno concluso il campionato con 25 punti, ex equo al quart’ultimo posto. La classifica avulsa, però, ha sorriso alla squadra della Valle del Serchio: negli scontri diretti, infatti, il Ghiviborgo ha conquistato 4 punti grazie alla vittoria per 2-1 con il Bra all’andata e il pareggio 2-2 con la Fezzanese. 6 punti per il Bra, che ha vinto il ritorno con la Lucchese e la partita di andata con la Fezzanese. La squadra di Fezzano ha conquistato un solo punto con la Lucchese, ma non ha disputato entrambe le partite di ritorno.

Il Ghiviborgo, dopo una stagione complicata con una squadra giovanissima con l’età media di 21,5 anni, può adesso ufficialmente festeggiare il traguardo salvezza.