Si chiama Lucca in Movimento ed è l’iniziativa concepita dal Comune di Lucca insieme a cinque palestre del territorio per offrire una vasta attività fitness gratuita sulle mura – precisamente sul baluardo San Paolino – in modo da riattivare energie e ripristinare la forma fisica dopo mesi al chiuso a causa del Covid. Così ecco che palestre concorrenti fanno rete applicando il buonsenso ed attivano – dal 29 giugno al 30 luglio – due sessioni giornaliere da 50 minuti ciascuna, dalle 18 alle 20.

Il progetto è stato presentato questa mattina (24 giugno) alla Casa della memoria e della Pace: presenti l’assessore allo sport, Stefano Ragghianti, la responsabile dell’ufficio sport del Comune, Laura Goracci, insieme alle palestre coinvolte. Si tratta di Ego Wellness Resort (intervenuta con Marina e Renato Malfatti), Genesi Fitness (con Federico Lazzarini), Life esclusivamente per tutti (con Dino Sileo, Emanuele Parra e Fabio Mattelli), Pilates Lucca (con Federica De Santi) e Happy Gym (con Francesca Toti).

“Un’iniziativa importante – commenta Ragghianti – perché vede la partecipazione di soggetti che sarebbero concorrenti naturali: hanno scelto di reagire alla dura fase vissuta con il Covid in modo intelligente, fornendo una risposta comune. E’ davvero un piacere che abbiano individuato l’amministrazione comunale come loro interlocutore privilegiato: faremo di tutto per metterli nelle migliori condizioni possibili”.

Per Dino Sileo, che parla a nome di tutte le palestre, questo è “il momento giusto per ripartire e farlo tutti insieme ci inorgoglisce. Noi ci siamo e daremo ancora maggior forza alla cultura del fitness e del movimento, incitando sia chi deve tornare a farlo, sia chi si approccia per la prima volta, grazie ad un palinsesto ben strutturato”. Marina Malfatti evidenzia, inoltre, quanto sia importante la professionalità degli istruttori: “Mai come in questa fase – ammonisce – è fondamentale affidarsi solamente a professionisti qualificati, per raggiungere risultati e per tornare a stare bene con il proprio corpo”.

Così, dal 29 giugno al 30 luglio, sul baluardo San Paolino, sarà possibile cimentarsi con due sessioni gratuite e diverse ogni giorno (dalle 18 alle 20). Tra le specialità proposte ecco Gag, Total Body, Zumba, Strong, Body Tonic, Piloxing, Pilates, Tonificazione, Pycs e Funzionale.

Un occhio di riguardo dovrà essere sempre mantenuto per garantire la massima sicurezza ed il distanziamento di chi parteciperà ai corsi: ad ogni sessione potrà prendere parte un massimo di 30-35 persone. Ogni partecipante, inoltre, dovrà munirsi di un asciugamano o un tappetino, insieme alla propria borraccia d’acqua. Per prendere parte ai corsi è necessario presentarsi sul posto, registrarsi e consegnare il modulo di autocertificazione del proprio stato di salute. Quest’ultimo, al fine di facilitare i cittadini, può essere scaricato dal sito del Comune nella sezione “Argomenti – turismo, sport e tempo libero – Lucca in Movimento”: comipilandolo in anticipo si potranno evitare file e ritardi.

Sempre sul sito del Comune sarà possibile verificare il dettaglio dei corsi giornalieri.