Montecarlo, prosegue la costruzione delle squadre giovanili per la nuova stagione

Grande fermento, ma soprattutto grande lavoro, all’Asd Montecarlo per quanto riguarda l’importante progetto per il settore giovanile, riorganizzato dopo ben 15 anni, e che vede l’importante sostegno dell’amministrazione comunale e di alcuni importanti partner.

La nuova realtà sportiva che si occuperà della crescita sportiva dei ragazzi e bambini nati dal 2003 al 2015 ha la sua sede operativa al centro sportivo di Montecarlo Althen des paludes (in via di Montecarlo) e l’attività prevede la partecipazione ai campionati ufficiali Figc per il 2020/2021.

Dopo neppure un mese da varo dell’iniziativa, annunciata mediante le piattaforme di interazione sociali, come anche sul web e sulla stampa, lo staff tecnico e quello dirigenziale sono stati impegnati nel rispondere ai tanti ragazzi ed alle loro famiglie su quelle che saranno le particolarità del lavoro previsto per le squadre che andranno a formarsi, sulla filosofia di fondo del progetto e sulle aspettative di indirizzo tecnico-sportivo.

Con al timone il direttore sportivo Massimo Franceschini e la supervisione del presidente Giacomo Carrara, in questo mese si è arrivati già ad avere una importante struttura delle squadre: i Giovanissimi A e B (2006 e 2007) hanno le proprie rose oramai al completo, restano da decidere gli ultimi innesti, le compagini degli Esordienti A e B (2008 e 2009) sono in via di ultimazione e si attendono rinforzi importanti.

Per le annate dal 2010 al 2014 vi sono grandi prospettive per avere squadre di bambini motivati, per i quali si lavorerà a braccetto con le famiglie al fine di trarre il massimo beneficio/benessere psico-fisico.

Tutta l’attività avrà la supervisione del Genoa Cfc Club, con il cui settore tecnico è stato formalizzato un accordo di collaborazione pluriennale per la crescita tecnica dei ragazzi.

Per il mese di settembre l’Asd Montecarlo sta gettando le basi per l’organizzazione di alcuni tornei pre-campionato, con prevista la partecipazione di squadre del Genoa Soccer Academy.

“In questo mese circa – dice il presidente Giacomo Carrara – lo staff dirigenziale e tecnico ha lavorato con l’entusiasmo, la grinta e la passione necessarie per far decollare il nostro progetto per il settore giovanile. Abbiamo preso ad esempio la grinta che hanno i ragazzi e con essa ci approcciamo a tornare a gioire insieme per lo sport che più amiamo: il calcio. Tutte le iniziative di questo periodo nascono con lo scopo di instaurare bellissime relazioni con le famiglie e di supportare sotto l’aspetto tecnico-sportivo, ma anche psicologico e didattico i bambini ed i ragazzi che vorranno far parte del nostro progetto, soprattutto in questo delicato momento, dopo che si sono visti chiudere tutte le opportunità di gioco collettivo, i riferimenti scolastici, sportivi e di amicizia”.

“L’affiliazione con il Genoa Cfc Club – prosegue il presidente sarà il valore aggiunto della nostra attività, i loro contributi per la formazione di istruttori e ragazzi sarà un fiore all’occhiello. Stiamo lavorando da tempo al ritorno in campo con tutte le disposizioni di sicurezza ma senza affrettare i tempi. La Asd Montecarlo garantisce attenzione e rigore per tutte le procedure e protocolli per permettere ai tesserati di divertirsi in sicurezza. Abbiamo già iniziato ad incontrare i bambini e le loro famiglie che sono venuti a trovarci per chiedere informazioni, gli abbiamo solo detto che cercheremo di costruire un progetto strutturato e completo, grazie anche alla passione del nostro staff di tecnici, tutti di esperienza. Oggi stiamo costruendo, vogliamo poi far vedere sul campo quello che è il nostro lavoro oggi dietro le quinte”

Intanto sabato 4 luglio dalle 16,30 alle 20,30, al centro sportivo di Montecarlo Althen des paludes verrà organizzato un Nutella party, aperto a tutti i ragazzi ed alle loro famiglie che vorranno conoscere da vicino la realtà del nuovo settore giovanile ed ovviamente per divertirsi con il pallone ai piedi.

È già attiva la pagina “social” ufficiale della Asd Montecarlo sulla piattaforma Facebook e già poco dopo aver pubblicato le prime informative del progetto giovanile la segreteria ha già avuto molti contatti ed anche le prime adesioni. Sono previsti particolari trattamenti per i nuovi tesserati.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 328.9046966 (Massimo), 340.9772390 (Luca), 328.7494824 (Franco), 388 1182879 (Massimo) oppure l’email asdmontecarlo@gmail.com.