Calcio dilettanti, prime mosse per Ghiviborgo e Tau

Muovono le prime mosse le formazioni lucchesi di calcio dilettanti.

Serie D

Rino Lavezzini continuerà a guidare il Ghiviborgo anche per la prossima stagione, il direttore sportivo Luca Pacitto ha portato a termine le riconferme del tre-quartista classe 99 Edoardo Nottoli, del portiere classe 97 Jacopo Pagnini, dell’attaccante classe 98 Francesco Felleca, il nome dell’attaccante Luca Andreotti ex San Miniato è stato avvicinato alla stessa formazione lucchese. Il Real Forte Querceta conferma per la prossima stagione il direttore sportivo Gabriele Ulivi con Alessandro Donati in qualità di direttore generale.

Eccellenza

Il Tau Calcio del tecnico Pietro Cristiani ha fatto spesa a Santa Croce, dalla Cuoiopelli sbarcano ad Altopascio il difensore Leonardo Mancini e il centrocampista Marco Niccolai che lascia i conciari dopo 9 anni in biancorosso.