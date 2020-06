Borgo a Mozzano, è ufficiale: Francesco Piercecchi è il nuovo allenatore

Adesso è ufficiale: Francesco Piercecchi è il nuovo allenatore del G.s. Borgo a Mozzano. Ad annunciarlo è la società della Mediavalle: “Prima di tutto – si legge nel comunicato – i ringraziamenti a Giusva Giusti, che lascia dopo tre anni alla guida: un triennio intenso, di soddisfazione, in linea con quanto era stato fissato. La sua conoscenza di calcio era fuori discussione. Il più grande merito è stato di amplificare al massimo tutte le buone potenzialità dell’ossatura amatoriale sulla quale è stato costruito il ritorno in categoria. Complimenti e in bocca al lupo per la nuova figura dirigenziale sempre nel G.s. Borgo a Mozzano”.

“Ed alla fine, come faceva da giocatore, l’ultima zampata è di Piercecchi. Un piacevole ritorno per un ragazzo che ha giocato da protagonista alcune delle più importanti stagioni del G.s. Borgo a Mozzano. Uno dei nuovi mister più interessanti della zona, anche lui con una grandissima passione per questo sport: basta pensare che affiancherà ancora l’impegno di allenatore a quello di giocatore nel campionato Aics Piercecchi, ne siamo certi, è il profilo giusto per portare avanti una filosofia che il G.s. Borgo a Mozzano ha confermato in questi anni: provare nei limiti del possibile – conclude la società – ad organizzare una squadra ‘locale’ e dove la passione per il calcio sia il vero motore”