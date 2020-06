Un’estate di attività con l’Aics di Lucca. Per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, infatti, l’associazione, nel pieno rispetto delle normative anti-contagio, ha allestito una serie di attività educative e culturali, laboratori manuali ed espressivi, attività all’aria aperta, attività sportive e ludico-motorie, gestite dal Comitato provinciale di Aics Lucca APS con operatori qualiricati ed esperti.

Tutte le attività si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16. Le prenotazioni per le iscrizioni si raccolgono direttamente nelle sedi designate dalle 8 alle 9 prenotando al numero fornito, telefonando al comitato provinciale dell’Aics di Lucca allo 0583.953794. Per informazioni è possibile visitare l’indirizzo www.aicslucca.com o inviare una email a info@aicslucca.it e serviziocivile@aicslucca.it.

Foto 2 di 2



Queste le sedi delle attività estive dell’Aics Lucca: Antraccoli – Scuola primaria Monsignor Guidi dal 22 giugno al 31 luglio; Sant’Anna – Scuola primaria Don Milani in via Matteotti dal 22 giugno al 28 agosto; Pontetetto – impianto sportivo via Pattana (ingresso da via Del Beccaro) dal 22 giugno al 31 luglio; San Vito – Impianto di skate Scuola Chelini per l’Aics Skate Campo dal 22 giugno al 4 settembre dalle 8 alle 13; Vicopelago – Piscina dell’impianto sportivo, ingresso lato piscina dal 15 giugno al 4 settembre.

In tutte le sedi, attività per bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni. A Vicopelago, San Vito e Pontetto, anche per ragazzi dai 12 ai 14 anni. Per frequentare le attività è possibile utilizzare i voucher comunali (il comitato è stato inserito nell’elenco dei soggetti organizzatori delle attività estive 2020) e i bonus Inps.