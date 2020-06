Asd Montecarlo a gonfie vele verso la stagione: Nutella party per presentare le attività

Procede spedito l’impegno dell’Asd Montecarlo intorno al progetto che riguarda il settore giovanile, un lavoro avviato da poco più di un mese e che dopo ben 15 anni di assenza andrà ad occuparsi della crescita sportiva dei ragazzi e bambini nati dal 2003 al 2015.

Sabato (4 luglio) al centro sportivo di Montecarlo Althen des paludes (via di Montecarlo) dalle 16,30 alle 20,30 verrà organizzato un incontro a porte aperte con i ragazzi e le loro famiglie che vorranno conoscere da vicino il progetto e, perché no, anche eventualmente sposarlo. Verrà organizzato un Nutella party durante il quale verrà presentato lo staff dirigenziale e tecnico oltre al descrivere il dettaglio dell’affiliazione al Genoa, con il cui settore tecnico è stato formalizzato un accordo di collaborazione pluriennale per la crescita tecnico/sportiva dei ragazzi.

Ovviamente per i ragazzi, ma anche per i meno ragazzi, il rettangolo verde sarà a disposizione per sbizzarrirsi e divertirsi con il pallone ai piedi.

È attiva la pagina social ufficiale della Asd Montecarlo sulla piattaforma Facebook e già poco dopo aver pubblicato le prime informative del progetto giovanile la segreteria ha già avuto molti contatti ed anche le prime adesioni. Sono previsti particolari trattamenti particolari per i nuovi tesserati.

Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 328.9046966 (Massimo), 340.9772390 (Luca), 328.7494824 (Franco), 388.1182879 (Massimo). L’email è asdmontecarlo@gmail.com.