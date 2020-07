La boxe Giuliano riprende gli allenamenti .

Dopo uno stop dovuto al covid 2019, la boxe Giuliano con sede nel palazzetto di Borgo a Mozzano riprende l’attività.

“Sarà una partenza in salita e con il freno a mano per seguire il protocollo ma lo sport deve ripartire, così come ogni pugile – spiegano dalla società – conosce bene la legge del ring che tutti possono andare al tappeto ma importante è rialzarsi e noi lo stiamo facendo”.

I giorni degli allenamenti per adesso saranno lunedì, mercoledì e venerdì con orario dalle 19,30 alle 21.

Sarà premura di tutto lo staff dare maggior attenzione alla preparazione fisica e tecnica individuale in previsione che tutte le attività agonistica e giovanile riprenda.