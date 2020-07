E’ all’insegna di ambiziose prospettive che Mm Motorsport ha ufficializzato la programmazione sportiva di Thomas Paperini, pilota già parte integrante del team lucchese nella stagione 2019 ed atteso – nella stagione corrente – ad un vero e proprio “salto di categoria”.

La struttura lucchese, già proiettata verso impegni di caratura internazionale, affiderà al ventiquattrenne pilota di Pistoia una delle sue Skoda Fabia R5 presenti nel parco vetture negli appuntamenti della Coppa Città di Lucca (19 luglio) e del Rally Città di Pistoia (6 settembre), contesti validi per il raggiungimento della Aci Sport Rally Cup Italia, in programma a Como il 7 novembre.

Foto 2 di 2



Una scelta, quella condivisa tra Mm Motorsport e Thomas Paperini, dettata da entusiasmo e consapevolezza di poter impreziosire il proprio bagaglio d’esperienza, a seguito di una prima esperienza agonistica con il team lucchese contraddistinta dall’utilizzo della Peugeot 208 R2B.

Grande, la soddisfazione espressa da Manuela Martinelli, team manager di Mm Motorsport: “Valorizzare i nostri giovani, accompagnandoli in un percorso di crescita ed assecondando le loro ambizioni: oggi, ufficializzando il programma sportivo di Thomas Paperini, la nostra struttura conferma quelle che sono le sue peculiarità. Un 2020 difficile, particolare per tutto quello che abbiamo affrontato ma rivolto ai giovani. Pochi giorni fa abbiamo reso nota la partnership con Davide Nicelli, oggi lo facciamo con uno dei giovani più promettenti della nostra regione, affidandogli una vettura competitiva come la Skoda Fabia R5”.

Una comunione di intenti che renderà partecipe anche il marchio Pirelli, fornitore degli pneumatici che l’equipaggio della scuderia Maranello Corse utilizzerà in occasione dei due appuntamenti regionali. Per Thomas Paperini, l’occasione di misurarsi con le caratteristiche della Skoda Fabia R5, vettura che ancora oggi viene definita riferimento della categoria.

“Sono felicissimo, salire sul sedile di questa vettura è un sogno che, finalmente, si è avverato – il commento, entusiasta, di Thomas Paperini – per tutto questo mi sento di ringraziare i miei partner, la Mm Motorsport per la fiducia mostrata e la scuderia Maranello Corse, realtà della quale vestirò i colori anche in questa nuova e stimolante avventura. Al mio fianco siederà ancora Simone Fruini, in un contesto che ci vedrà affrontare due gare impegnative, la Coppa Città di Lucca ed il Rally Città di Pistoia, con l’obiettivo primario che rimane quello di fare esperienza su questo esemplare, con uno sguardo rivolto alla classifica assoluta. Arrivare alla finale Aci Sport Rally Cup Italia, a Como, sarebbe la concretizzazione di quella che – per il momento – è soltanto un’allettante prospettiva”.