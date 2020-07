Prime due conferme per il Real Forte Querceta

Il Real Forte Querceta ufficializza le prime due riconferme per la stagione sportiva 2020-21. Si tratta di due giocatori che hanno scritto pagine importanti del Real e che hanno sposato con entusiasmo i programmi tecnici della società anche per la prossima stagione; si tratta del capitano Fabio Biagini e di Nicholas Guidi. I due calciatori hanno raggiunto l’accordo con la società già le scorse settimane e oggi possiamo conoscere le loro prime impressioni.

Partiamo da Fabio Biagini, il calciatore “veterano” dell’attuale rosa bianconerazzurra: “Sono contento di continuare la mia avventura con questa maglia per la sesta stagione consecutiva, per di più indossare la fascia di capitano per il quarto anno è motivo di orgoglio – dichiara il centrocampista classe ’85 -. Ho grande voglia di ricominciare a giocare, per portare avanti un ottimo percorso intrapreso, che stava dando buoni frutti ma che si è interrotto prematuramente; però ricominceremo da lì, con grande entusiasmo ad animarci”.

E infine Nicholas Guidi, difensore viareggino classe ’83 e giocatore più impiegato nella scorsa stagione da Amoroso, nonché primo rigorista con cinque reti all’attivo (di cui quattro proprio dal dischetto), che si appresta a disputare la terza stagione consecutiva all’ombra del Necchi-Balloni. “Siamo pronti a ripartire, speriamo di poterlo fare presto. Anche perché sento di poter dare ancora molto, sia sul campo che a livello umano nello spogliatoio, per dare una mano ai tanti giovani in rosa e indirizzarli verso la strada migliore”.