Real Forte Querceta, confermato l’attaccante ‘Ciccio’ Di Paola

Prima conferma in attacco del Real Forte Querceta. Francesco Di Paola è pronto a illuminare ancora il Necchi-Balloni a suon di gol e assist. Per l’attaccante ponsacchino sarà la seconda stagione consecutiva sotto il sole di Forte dei Marmi, dove riprenderà la propria avventura interrotta in anticipo ma nella quale il classe ’84 ha comunque collezionato nove gol e tre assist.

“Sono felice della conferma al Real Forte Querceta, perché qui mi sono trovato molto bene. La società ha dimostrato fin da subito la volontà di tenermi in rosa e questo mi ha fatto molto piacere. La scorsa stagione avremmo potuto portare a casa dei buoni risultati – commenta il bomber bianconerazzurro – ma adesso è tempo di ricominciare e non vedo l’ora di dare una mano alla squadra, magari ritornando a segnare”.

“Siamo certi di aver fatto la scelta giusta puntando su ‘Ciccio’ Di Paola per le qualità tecniche e umane dimostrate lo scorso anno e nel corso di tutta la sua carriera sportiva”, sottolinea la società.