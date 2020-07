Tau Calcio, prime conferme per la nuova stagione in Eccellenza

Squadra che vince non si cambia. Infatti sono molte le conferme per la Prima Squadra del Tau Calcio Altopascio che per la seconda stagione militerà in Eccellenza. Una squadra nata nel 2019 e guidata anche quest’anno da mister Pietro Cristiani che punta a confermare, insieme al ds Maurizio Dal Porto e ai due responsabili del progetto prima squadra, Marco Vellutini e Alessandro Del Carlo, il lavoro avviato.

“La squadra – commenta Maurizio Dal Porto, direttore sportivo della Prima Squadra – ci ha dato molte soddisfazioni. Purtroppo la brusca interruzione dovuta all’emergenza Covid-19 ci ha impedito di chiudere la stagione e di completare il nostro percorso, ma nonostante il campionato a metà abbiamo dimostrato di avere le carte in regola per dare ottimi risultati e abbiamo conquistato il terzo posto in classifica con 44 punti. Il debutto in Eccellenza è avvenuto con una squadra giovane, composta da tante personalità diverse, alcune delle quali mai prima dello scorso anno avevano giocato insieme: ognuna di loro, però, ha saputo collaborare e creare un gruppo, prima ancora che un team. Gli “anziani” hanno saputo guidare i giovani che, dal canto loro, hanno trovato nell’Eccellenza il proseguo ideale della loro crescita calcistica. Ci tengo a ringraziare ogni singolo giocatore, sia quelli che hanno deciso di continuare a indossare la maglia amaranto, sia quelli che hanno preso una strada diversa: ognuno di loro ha creduto in questo progetto, gli ha dato gambe, forza, credibilità, si è fidato di noi. A questo punto non vediamo l’ora di ricominciare: ci aspettiamo grandi cose dalla prossima stagione”.

Ecco dunque le conferme. Restano in amaranto i due portieri Leonardo Citti, classe 1995, che ha dimostrato talento, attaccamento e passione per tutto il campionato, e il giovane Alex Donati, classe 2002, capace di calarsi in partita e di dare sicurezza alla squadra. Confermati anche Jacopo Matteoni, (2000) centrocampista centrale, cresciuto nel Centro di Formazione del Tau Calcio, ed Edoardo Antoni (1999), terzino sinistro, che può vantare un attaccamento speciale al progetto del Tau-Eccellenza. Lorenzo Lucchesi, classe 2000, difensore, continuerà la sua strada con la casacca amaranto, come anche la punta Tommaso Rossi, 2001, capace di ribaltare il risultato della partita con grinta e capacità. Confermato anche il difensore centrale Dario Fedi (1989), arrivato al Tau a dicembre. Non poteva mancare la triade che fin da subito ha partecipato al progetto Eccellenza: Elia Chianese, centrocampista offensivo e capitano della brigata, abile orchestratore del gioco e della squadra; Tommaso Gialdini, altro centrocampista di esperienza, coriaceo nel suo non mollare mai l’avversario e Jonathan Del Sorbo, centrale, classe ’97, instancabile corridore, capace di farsi trovare e servire per rimettere in moto il gioco. Restano anche gli ex Allievi Tau: i due fratelli Magini, Gianmarco e Lorenzo, rispettivamente difensore e centrocampista, Giacomo Pratesi, centrocampista, e Federico Fanani, difensore. Tutti e quattro hanno dimostrato di essere grandi, nonostante la giovane età: allenamento solido e continuativo, concentrazione in panchina e in partita, sfruttano ogni angolo del campo, firmano gol decisivi e, soprattutto, riescono a calarsi da subito nel ritmo delle partite, senza indugio. Completano la “vecchia guardia” il centravanti Riccardo Benedetti (classe ’98), il centrocampista Fabio Maccagnola (classe ’99) e il bomber Federico Mengali (classe 1990). Benedetti e Mengali sono le due punte del Tau, quelle che messe davanti alla porta riescono a trasformare un assist in un gol inaspettato e a regalare emozioni indimenticabili a tutto il gruppo.