River Pieve, colpi a ripetizione: per l’attacco c’è Antonio Ceceri

Prosegue a gonfie vele il mercato del River Pieve, pronto alla sua prima storia stagione in Eccellenza.

In attacco, l’anno prossimo, ci sarà Antonio Ceceri. Bomber classe 1998 ex Lucchese, Cuoiopelli e Ponte Buggianese, Ceceri è sicuramente uno dei bomber già affermati, ma anche di prospettiva vista la giovane età, che c’è nella provincia di Lucca.

In difesa lascia il capitano Simone Angeli, pronto a nuove avventure non più con il pallone fra i piedi. In difesa c’è il classe 1995 Simone Riccomini, già al Tau Calcio e al San Miniato Basso: un difensore molto forte nel gioco aereo per mister Micchi. Sempre in difesa anche Alessio Burgalassi, 18enne proveniente dalla juniores dell’Atletico Lucca e Andrea Petretti, classe 2000 del Lammari. A chiudere la prima carrellata di acquisti, sempre in difesa, c’è Endri Leshi, classe 1999 cresciuto nel Ghiviborgo e con esperienze a Lanusei, Castelnuovo, Cuoiopelli ed anche in Portogallo con il Lusitano.

Sempre dall’Atletico Lucca arrivano il centrocampista David Michelini, il portiere Matteo Discini e l’attaccante Valery Giuliani, tutti classe 2002. Francesco Morelli che era in prestito sempre dall’Atletico Lucca è stato riscattato.

Hanno concluso la loro avventura con i garfagnini l’attaccante Giacomo Petracci il cui nome è stato accostato allo Sporting Pietrasanta, i difensori Manolo Benassi, Niccolò Turri e Luigi Monopoli e l’avanti Youssef Hauodi. River che ora va alla ricerca di difensori e portieri fuori quota.

Una formazione, quella pievarina, che sembra già pronta per affrontare, dopo la promozione di quest’anno, un altro campionato da protagonista.