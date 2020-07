Vittorio Bini confermato presidente degli arbitri toscani

Il Comitato nazionale dell’Associazione italiana arbitri, riunito ieri (3 luglio) a Roma, ha deliberato la nomina dei presidenti dei Comitati regionali arbitri e dei Comitati provinciali arbitri di Bolzano e Trento, per la stagione sportiva 2020/2021, confermando il lucchese Vittorio Bini nel suo ruolo di presidente del Comitato regionale arbitri Toscana.

Il presidente della sezione di Lucca, Antonio Ruffo, il consiglio direttivo sezionale e tutti gli associati della sezione di Lucca esprimono le loro congratulazioni a Vittorio “a cui – si legge in una nota – va un grande in bocca al lupo per questa sua quarta stagione alla guida degli arbitri toscani”.