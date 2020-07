Astroline Lucca in evidenza al campionato regionale di bowling

Da alcuni giorni è in pieno svolgimento l’attività del bowling agonistico, la federazione infatti ha emanato un nuovo calendario che porta gli atleti sulle piste osservando tutte le normative per l’emergenza covid 19. In particolare si sta disputando il campionato regionale di singolo per varie categorie, questo porterà i migliori giocatori toscani al più importante campionato italiano che si disputerà in settembre in Emilia Romagna, dove in gara ci sono i bowlers lucchesi dell’Asd Bt Astroline Lucca che stanno ottenendo già buoni risultati.

Al centro bowling di Prato si è infatti disputata la seconda prova del regionale, mentre la prima si era giocata a Vada. Al termine di questa seconda tornata i giocatori dell’Astroline sono in lizza in tutte le categorie per partecipare alle finali italiane.

Nelle categorie maschili, in M1: Pierfrancesco Franchini si trova a soli 5 punti dalla qualifica, in questa categoria vede in testa a punteggio pieno Alessandro Nieri dell’All Star di Fornacette, nella M2: lotta a tre tra due giocatori pratesi e il presidente del team lucchese Roberto Franchini, nella M3: primo e secondo posto per due portacolori della società di Lucca, Michele Boldrini e Massimo Convalle, infine nella M4 seconda piazza per Nicolò Convalle a soli quattro punti dal primo in classifica Alessio Campani del Club Perle Nere di S. Romano Pisa.

Nelle categorie femminili, nella F2 le due portacolori dell’Astroline Lucca, Roberta D’Elia e Veronica Baldi sono rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica come al secondo posto troviamo Benedetta Crudo nella F4.

Il campionato regionale di singolo si concluderà questa settimana sulle piste del Palasport Bowling Lucca a San Vito con le gare che si giocheranno nei giorni di giovedì 9, venerdì 10 e domenica 12 luglio.

Da evidenziare che la stagione del bowling agonistico a Lucca non si ferma al regionale, ma va avanti con domenica 19 luglio quando si giocherà la prima delle tre fasi di singolo per la categoria esordienti e il 30, 31 luglio per la seconda tappa del circuito senior, sempre sulle piste del PalaBowling Lucca di S. Vito.