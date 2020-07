Bini presidente arbitri, soddisfazione del direttivo di Lucca

C’è soddisfazione per la conferma del lucchese Vittorio Bini nel suo ruolo di presidente del Comitato regionale arbitri Toscana. Il presidente Antonio Ruffo, il consiglio direttivo sezionale e tutti gli associati della sezione di Lucca esprimono le loro soddisfazione per la conferma del prestigioso incarico e un grande in bocca al lupo per questa sua quarta stagione alla guida degli arbitri toscani.