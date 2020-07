Virtual Castiglione-San Pellegrino, comanda Nicolò Chiti

Giunge alla settimana conclusiva l’evento creato dal Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde: la storica scalata che dal borgo medievale di Castiglione Garfagnana arriva a San Pellegrino in Alpe, il paese più alto dell’Appennino. Sono 124 gli atleti che al momento sono stati registrati nella prova individuale. Il termine ultimo della prova è fissato per domenica (12 luglio), quando sarà organizzata una piccola cerimonia di premiazione nella piazzetta di Chiozza, tenendo conto e sempre il massimo rispetto delle norme istituite per l’emergenza sanitaria Covid-19.

I due riconoscimenti per i primi classificati saranno al maschile il trofeo del Memorial Tagliasacchi mentre al femminile il premio del Memorial Angelini, con un ringraziamento degli organizzatori alla famiglia Tagliasacchi e i Lions Garfagnana.

A condurre al momento la classifica assoluta è il rientrante Nicolò Chiti. Il talento di Quarrata ha concluso ottimamente la sua prova dopo un lungo periodo di stop, oltre che da un punto di vista sportivo anche per motivi di lavoro, essendo medico in quindi prima linea nel trattamento dell’emergenza Covid-19.

Ecco la situazione aggiornata

Classifica assoluti: Nicolò Chiti (1 ora 4’22’’), Tommaso Manfredini (1 ora 5’34’’), Enrico Manfredini (1 ora 5’53’’)

Classifica veterani: Luca Silvestri (1 ora 7’37’’), Gianfranco Ciccone (1 ora 9’17’’), Alberto Sani (1 ora 13’33’’)

Classifica assolute: Erica Togneri (1 ora 20’28’’), Barbara Casaioli (1 ora 26’28’’), Melania Raffaeta (1 ora 26’51’’)