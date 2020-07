Real Forte Querceta conferma anche Gianluca Doveri

La nuova ufficialità in casa Real Forte Querceta è la conferma di Gianluca Doveri, che alla soglia dei trent’anni indosserà la maglia bianconerazzurra per la seconda stagione consecutiva.

Dall’approdo a Forte dei Marmi un anno fa, l’ex Ponsacco si è immediatamente rivelato l’asso tattico nella manica di Amoroso, un vero e proprio anello di collegamento tra il folto centrocampo e il reparto d’attacco. Efficace in fase di definizione con cinque reti all’attivo, Doveri, di gol, ne ha anche fatti segnare, tra assist e calci di rigore procurati.

“Se dovessi migliorare qualcosa della passata stagione, a livello personale sarebbe senza dubbio la continuità prestazionale – ammette il centrocampista – Avrei sicuramente potuto fare qualcosa in più, ma d’altronde l’imperativo rimane migliorarsi sempre. Purtroppo la pandemia è sopraggiunta in un momento positivo per me e per la squadra, però adesso abbiamo la possibilità di portare avanti il progetto interrottosi. Rimanere al Real era il mio obiettivo e sono molto contento di aver avuto la possibilità di farlo, anche per poter ritrovare molti dei miei compagni. In fondo, rimango anche per il mio amico Ciccio Di Paola: così potrà giocare un altro anno insieme a me.”

La società si “regala”, dunque, un’importantissima conferma, di cui saranno certamente soddisfatti anche tutti gli sportivi fortemarmini.