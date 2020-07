E’ ufficiale: il rally del Ciocco si farà ad agosto

E’ stata fissata la data per la gara rallistica più attesa in Valle. Tornerà a disputarsi in estate, il 21 e 22 agosto. Dopo aver inaugurato il Cir per molti anni consecutivi, il 43esimo rally Il Ciocco e Valle del Serchio sarà la seconda delle sette gare della massima serie tricolore.

Ritrovando giocoforza, quest’anno, a distanza di ben trentotto anni, quella collocazione estiva che lo aveva caratterizzato nelle cinque edizioni dal 1978 al 1982, con il tris consecutivo di vittorie di Adartico Vudafieri, con la Lancia Stratos e due volte con la Fiat 131 Abarth, l’affermazione nel 1981 di Attilio Bettega, con la Fiat 131 Abarth, e infine il trionfo di Tonino Tognana, nel 1982, con la Ferrari 308 Gtb. Ultimo vincitore del rally Il Ciocco e Valle del Serchio, lo scorso anno, è stato, invece, Giandomenico Basso, con Granai (Skoda Fabia R5), che proprio al Ciocco ha iniziato la cavalcata vincente verso il titolo di campione italiano rally 2019.

Il terzo fine settimana di agosto è anche la tradizionale data in cui, per venti anni, si è disputato il rallysprint della Garfagnana, un classico molto apprezzato sempre targato Il Ciocco. Per ottemperare alle normative governative e a quelle sportive, emanate da Aci sport, in materia di contrasto alla pandemia, il rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2020, dopo il rinvio da fine marzo, quando in pratica era già tutto pronto per la sua effettuazione, è stato profondamente rivisto e ridisegnato, con Ose, Organization sport events che ha adeguato logistica, servizi, percorso e prove speciali alle nuove prescrizioni.

Ad oggi, in attesa di eventuali aggiornamenti di normative e disposizioni da parte di governo e autorità sportiva, il rally Il Ciocco viene proposto in una nuova e inconsueta veste, con percorso più breve e con le note, forti limitazioni alla presenza del pubblico. Il cuore dell’evento, con direzione gara, servizi, verifiche, parco assistenza, partenza e arrivo, sarà concentrato totalmente all’interno della Tenuta Il Ciocco. Rivoluzionato anche il percorso, per adeguarlo alla riduzione dei chilometri di prova speciale delle gare Cir 2020, tracciato che verrò reso noto nelle prossime settimane.

Il rally Il Ciocco e Valle del Serchio, dopo le verifiche tecniche, le ricognizioni e lo shakedown di venerdì 21 agosto, prenderà il via sabato 22 agosto alle 8 per concludersi alle 19,10 dello stesso giorno. La gara valevole per la Coppa Rally di Zona, con il coefficiente 1,5, partirà in coda al rally Cir.

Seconda gara del Campionato italiano rally 2020, il rally Il Ciocco sarà valevole anche per il Campionato italiano rally asfalto e per il Crz, la Coppa rally di zona, con coefficiente 1,5. Aci sport conferma il corposo montepremi in palio. Altre importanti validità quelle per il Trofeo Pirelli accademia, riservato alla gara Crz, per l’R italian trophy, per i Trofei monomarca con Peugeot Competition Top, ma anche con il Regional Rally Club, con la Suzuki Rally Cup, e con Renault Clio Trophy Italia, per il CIR, mentre per il CRZ ci saranno il Corri con Clio N3 Open e il Twingo R1 Open. Immancabile poi il Trofeo Rally Toscano, promosso dall’attivissimo Delegato ACiSport Luca Rustici, e il Premio Rally ACI Lucca.