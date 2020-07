Grandi riconferme in casa del Ghiviborgo. Il ds Luca Pacitto ha fatto firmare due ” vecchi” della precedente rosa che hanno contribuito con le loro parate con i loro gol a fare un’impresa che rappresenta il miracolo per la squadra, cioè la salvezza e la riconferma che per il sesto anno consecutivo il Ghiviborgo parteciperà alla seria A.

Il grande portiere Jacopo Pagnini e l’attaccante Federico Felleca erano arrivati tutti e due a dicembre con il Ghiviborgo schiacciato all’ultimo posto e dopo tre mesi per le loro prestazioni hanno contribuito veramente al miracolo realizzato sotto la guida sapiente e di esperienza del maestro Rino Lavezzini.