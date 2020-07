Nasce il nuovo Asd Viareggio Calcio e parte dalla Seconda Categoria

E’ nato il nuovo Asd Viareggio Calcio grazie ad un accordo tra il Viareggio 86, che partecipa al campionato di Seconda categoria e il Marco Polo Sports Center, fra i cui soci c’è la famiglia Lippi, compreso l’ex ct campione del mondo Marcello Lippi, che ha dato il suo sostegno.

Il presidente è Giuliano Tomei, l’allenatore sarà Stefano Santini, ex calciatore del Viareggio e allenatore anche del Viareggio Beach Soccer, Giacomo Lippi il direttore sportivo, Gabriele Tomei il direttore generale. La squadra ha ricevuto anche il riconoscimento del sindaco Giorgio Del Ghingaro, come rappresentante del calcio viareggino dopo le vicissitudini, che hanno portato alla scomparsa della squadra di calcio in città.

La categoria sarà la Seconda, con la speranza che possa esserci un ripescaggio, se ci saranno posti disponibili.

Plauso per il ‘nuovo nato’ dalla lista civica Giovani per Viareggio: “Le recenti “diatribe” sul destino del calcio a Viareggio sono finalmente giunte a conclusione – si legge in una nota – È stata infatti ufficializzata la nascita di una nuova realtà calcistica in grado di mettere d’accordo le diverse prese di posizione venutasi a creare sul futuro del calcio in Città. Dopo mesi di discussioni, finalmente il calcio a Viareggio ha un nome: Asd Viareggio Calcio. La squadra, salvo novità, ripartirà dalla Seconda Categoria con un progetto serio, ambizioso e professionale. Noi di Giovani per Viareggio non possiamo che accogliere positivamente la notizia e ringraziare chi in questi mesi ha fatto si che questa operazione potesse essere portata a termine e chi come l’associazione Orgoglio Bianconero, ha combattuto per mantenere viva l’attenzione su questa questione”.

“Pensiamo infatti che il calcio – concludono i Giovani per Viareggio – al pari degli altri sport, sia uno strumento di inclusione sociale importantissimo e riteniamo altresì importante avere un club in grado di rappresentare degnamente la nostra città. Con l’augurio che il calcio locale torni a splendere facciamo un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura a mister Santini, ai dirigenti e a tutta la nuova squadra. Sempre… Forza Viareggio”.