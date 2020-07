Real Forte Querceta, un altro tandem di conferme

Tandem di conferme tra i pali per il Real Forte Querceta, con i giovani Filippo Balestri e Mathias Mariani aggregati in Prima Squadra ad affiancare il neoacquisto Adornato.

Il classe ’01 Balestri è cresciuto nella Carrarese ma già nella passata stagione ha avuto modo di mettersi in mostra nell’undici di Amoroso in due occasioni (entrambe da subentrato), per un totale di oltre cento minuti tra i pali. “Però adesso sarà tutto diverso – commenta il portiere -, perché mi allenerò fin da subito al fianco di giocatori importanti e d’esperienza, come ‘Ciccio’ Di Paola e Doveri, e questo non potrà che migliorarmi”.

A completare la squadra dei portieri è Mariani, classe ’02 prelevato un anno fa dal Forte dei Marmi 2015, con cui si laureò campione regionale dopo la vittoria del Campionato Allievi. “È un onore essere aggregato in Prima Squadra, dove sono felice di trovare Adornato, con cui sono amico già da tempo grazie all’esperienza condivisa con le contrade del Palio dei Micci – spiega Mariani -. È stato un grande acquisto da parte della società e adesso ho voglia di imparare anche da lui, per crescere e debuttare fra i grandi.”