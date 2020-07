Il River Pieve giocherà la prima storica stagione in Eccellenza allo stadio di Piazza al Serchio

Continua il costante lavoro del River Pieve in preparazione della prossima prima storica stagione in Eccellenza. La casa della squadra di Pieve Fosciana per il prossimo campionato sarà lo stadio di Piazza al Serchio. “Il nuovo Monumental”, questo il primo commento del River.

Ad annunciarlo è il vicesindaco di Piazza al Serchio Luca Cardosi: “Comunichiamo con grande orgoglio che abbiamo concluso l’accordo con River Pieve per la stagione calcistica 2020-2021 per l’utilizzo del nostro impianto a Piazza al Serchio. Disputerà per la prima volta nella sua storia il campionato di Eccellenza”.

“Il nuovo Monumental – commenta la società – Il River Pieve giocherà la prossima stagione di Eccellenza nello stadio di Piazza al Serchio. Grazie alla società Asd Piazza al Serchio, al Comune di Piazza al Serchio e all’impegno di Luca Cardosi, per averlo reso possibile e per l’ospitalità dimostrata nei nostri confronti. Ringraziamo anche Us Castelnuovo Garfagnana per averci ospitato nelle ultime 3 stagioni”.