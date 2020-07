Colpo Tau Calcio: preso l’ex serie A Gianluca Musacci

Colpo Tau: in casa amaranto arriva il centrocampista centrale Gianluca Musacci. Classe 1987, di Viareggio, Musacci è un calciatore strutturato che potrà dare un apporto decisivo alla formazione amaranto nella prossima stagione in Eccellenza.

Cresciuto calcisticamente nelle file dell’Empoli, Musacci, che può vantare anche alcune convocazioni nella nazionale under 20, viene mandato in prestito in serie C1 alla Massese, per essere poi richiamato alla base nella sessione invernale di calciomercato.

Nel 2008 esordisce in serie A contro la Juventus, collezionando poi una seconda presenza contro la Sampdoria. Nella stagione successiva entra a far parte dei titolari dell’Empoli in serie B. Nel 2011 passa in prestito al Parma e poi allo Spezia, sempre in serie B, poi al Padova, da titolare.

La carriera prosegue nel Frosinone, quindi nel Catania, poi nel Messina e infine in serie C con la società laziale Viterbese. Nella stagione 2019/2020 ha giocato nel Real Forte Querceta.