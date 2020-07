Rally, conto alla rovescia per la 55esima ‘Coppa Città di Lucca’: 110 gli iscritti

L’attesa sta finendo, il classico conto alla rovescia, per sentire il rombo dei motori e apprezzare le sfide della 55esima Coppa Città di Lucca – terza Coppa Ville lucchesi riservata alle auto storiche, si sta esaurendo.

Questo fine settimana, la terza gara in Italia (seconda in Toscana dopo il Casentino) dopo l’interruzione dell’attività sportiva motoristica nazionale dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, arriva al cuore ed alla mente degli appassionati ed addetti ai lavori con un parterre decisamente di lusso, quello dei 110 iscritti.

I due eventi identificano quindi un territorio ad ampia vocazione motoristico-sportiva diventando, adesso più che mai in questo periodo di ripartenza dopo i mesi di chiusura, un notevole veicolo di sostegno per l’indotto turistico-ricettivo del territorio, generato proprio dalle presenze di partecipanti, squadre addetti ai lavori. Un segnale importante, che arriva dal motorsport lucchese, considerando che i due rallies saranno tra le poche manifestazioni di ampio respiro che vedranno la luce nell’estate.

Organizzata da Automobile Club Lucca, con la collaborazione di MaremmaCorse 2.0 ed il supporto tecnico di Lucca Corse, la competizione, una delle più longeve in Italia, prenderà vita nel rispetto di tutte le normative previste per il contenimento del contagio da Covid-19: per questo motivo, infatti, l’evento sarà a porte chiuse, non sarà possibile accogliere appassionati lungo il percorso proprio per evitare assembramenti, ma gli amanti del rally potranno seguire la manifestazione sui canali social dell’Aci Lucca e in diretta su NoiTv (canale 10 digitale terrestre Toscana). L’emittente lucchese infatti seguirà la partenza, l’arrivo e la terza prova speciale, il primo dei due passaggi della prova delle Pizzorne. Vi sarà inoltre una diretta via Facebook effettuata da Rally Dreamer con la quale anche in questo caso verranno raccontati i momenti salienti delle sfide sulla strada.

Diverse le validità ufficiali: quella di essere prima prova della Coppa Rally di VI zona per la 55esima Coppa Città di Lucca e quello pure di prima prova del Trofeo Rally di III zona per la terza Coppa Ville lucchesi.

Alle due validità ufficiali vi saranno affiancate quelle relative al Trofeo Rally Toscano e al Premio Rally Aci Lucca. È inoltre è prevista la sezione All Stars, riservata alle vetture di particolare valenza storico-sportiva. Vi saranno inoltre le titolarità “promozionali” di R Trophy 2020, Trofeo Pirelli e Michelin Zone Cup.

Come già indicato, sono 110, gli iscritti, in totale, con la presenza di ben 17 top car le vetture di categoria R5 (1600 cc. turbo, trazione integrale), e tanta, tanta qualità tra i piloti. Occhi puntati su Rudy Michelini, certamente idolo locale, che con la VolksWagen Polo R5 andrà alla ricerca del decimo alloro in gara. Lo farà, per la terza volta al volante della vettura tedesca, affiancato da Perna ed in allenamento per la settimana successiva, quando debutterà nel Campionato Italiano a Roma. Non avrà vita facile, Michelini, in quanto dovrà confrontarsi con diversi “nomi” a partire dal veronese Umberto Scandola, con D’Amore al fianco, i quali si presenteranno con la Hyundai i20 ufficiale italiana, anche loro “di passaggio” per la gara di RomaCapitale. Scandola, già Campione Italiano nel 2013, non ha mai corso a Lucca, ma alcune strade le ha già percorse comunque in quanto sono state utilizzate spesso per il rally del Ciocco, che lui conosce bene.

Attesa per vedere all’opera Luca Pierotti, l’avvocato lucchese sempre in grande forma nella gara anche per lui di casa, quest’anno con l’incognita di debuttare con una polo R5, con tutte le incognite del caso. E di debutto si parla anche di un altro che guarda lontano, Stefano Gaddini (con Innocenti alle note), in questo caso con una Skoda Fabia R5, dopo una significativa esperienza con le due ruote motrici e dopo anche aver debuttato lo scorso anno con una trazione integrale, proprio qui a Lucca (Peugeot 207 S2000). Debutto sulle strade lucchesi anche per il giovane vicentino Alberto Battistolli, figlio “d’arte”, erede del grande Luigi “Lucky”, tutt’oggi ancora pilota di livello nelle “storiche” nonché presidente dell’Aci Vicenza. Battistolli, affiancato da Scattolin (copilota di caratura mondiale), fa parte del programma Aci Team Italia per favorire la crescita dei giovani talenti della filiera nazionale ed avrà a disposizione pure lui una Fabia R5.

Occhi puntati, per le posizioni al sole dell’assoluta, sul montecatinese Paolo Moricci, all’esordio pure lui su una Skoda Fabia R5 dopo un paio di stagioni con la Hyundai, poi attenzione anche alle prestazioni dello spezzino Claudio Arzà, con Simona Righetti, anche lui alla prima esperienza con una Citroen C3 R5.

Con grande assente un altro lucchese di livello, Luca Panzani, il quale era atteso pure lui con una Fabia R5, ma ha deciso di riprendere l’attività tra un mese, al Ciocco, certamente gli onori di casa spetteranno pure farli al blasonato Mauro Lenci, che seppur abbia ridotto le sue uscite al volante, sarà della partita, con una Skoda Fabia R5 anche lui e tornando in tema di debutti, sarà interessante vedere quello del giovane pistoiese Thomas Paperini, con una Fabia anche lui. In cerca di fortuna in Toscana anche il genovese Paolo Benvenuti (Skoda Fabia R5) e sarà interessante vedere all’opera i due francesi Jean Francois Succi (VolksWagen Polo) e Paul Alerini (Skoda Fabia), quest’ultimo non nuovo a grandi performance in terra italiana. Entrambi di recente hanno conquistato rispettivamente un secondo ed un terzo posto in gare francesi.

Poi, Andrea Mazzocchi (Skoda Fabia R5) cerca stimoli forti, debuttando pure lui con una Fabia R5 e sarà da seguire con forte interesse il confronto tra le due ruote motrici per le quali il pronostico si annuncia difficile. Il blasonato pistoiese Federico Gasperetti, con la sua Renault Clio R3 prenota posizioni importanti anche nell’assoluta, a cercare di contrastarne il passo ci saranno diversi piloti di grosso calibro, come ad esempio Nicola Paolinelli, affiancato da Castiglioni, con una Renault Clio S1600, poi l’altro lucchese Alessio della Maggiora (stessa vettura) ed un altro lucchese sempre veloce, Andrea Simonetti (Renault Clio R3). Da tener d’occhio poi altri “nomi” come Claudio Fanucchi (Renault Clio R3), l’altro pistoiese Alessandro Ciardi (Renault Clio R3, rientrato recentemente alle gare in Casentino dopo un lungo periodo di sosta e Pierangelo Villa (Renault Clio S1600).

Assai effervescente si presenta anche il plateau di interpreti della classe R2, tutti con una Peugeot 208 R2 tranne la grande novità del pistoiese Emanuele Danesi, che sarà al via con la grande novità della nuovissima Ford Fiesta “Rally4”, motore 999cc turbo, l’ultima frontiera della Casa “dell’ovale blu” per i rallies (Questa di Lucca è la seconda uscita italiana dopo quella della settimana scorsa al rally della Lana di Biella).

Tutti gli altri, invece, saranno ben forniti con una Peugeot 208: il garfagnino Gabriele Catalini, specialista e vincente con le “piccole” debutterà con la millesei “del Leone” e si getterà nella mischia contro un altro lucchese sempre informa, Marco Mori (al recente “Casentino” visto in gran forma), ma contro anche i fratelli fiorentini Lorenzo e Cosimo Ancillotti, contr anche Leonardo Santoni (anche per lui prima gara con la 208)

Sfida anche “storica” sulle strade lucchesi. Giovanni Mori e la sua Bmw M3 condivisa stavolta con Giacomo Ciucci faranno gli onori “di casa” cercando decisi la vittoria dopo la quarta piazza assoluta del 2019, forti anche dello “scudetto” conquistato da pilota garfagnino nel Trofeo di terza zona appunto l’anno passato. Bella da vedere anche la Lancia Rally 037 di Carlo Falcone, già olimpico di vela (olimpiadi estive 1992), con al fianco Maurizio Barone e belle anche le altre vetture che hanno fatto la storia delle corse su strada, pronte a rinverdire i fasti di un tempo. Come la Alpine a 110 del farmacista maremmano Ettore Falchetti, affiancato da Sanesi, la Porsche 911 Carrera di Lorenzo Delladio o la Renault 5 Alpine di Adelchi Gasperetti (fratello di Federico, che corre il rally “moderno), che farà coppia con Riterini.

Il programma



Seguendo le prescrizioni federali previste per la ripresa post Covid-19, l’organizzazione ha messo ovviamente mano al progetto di origine delle due gare, nel rispetto soprattutto di tutti i protocolli sanitari da adottare per la sicurezza attiva e passiva di tutti coloro che saranno coinvolti nell’evento.

Questo ha ovviamente generato un percorso ridotto in previsione anche di un contenimento dei costi generali sia organizzativi che per chi accetterà la sfida sulla strada. E’ stato un lavoro di squadra, ampiamente ispirato alla tradizione dei rallies lucchesi, che non mancherà certamente di essere apprezzato e sicuramente preso come esempio da seguire per il futuro.

Il percorso prevede tre distinte prove speciali da ripetere 2 volte per un totale di 59,840 chilometri di distanza competitiva sul totale di 265,840 dell’intero tracciato. Ci si è ispirati, come già accennato, alla tradizione delle “piesse” lucchesi, che assicureranno spettacolo e agonismo. Rispetto al recente passato, variato di poco il timing della gara, con partenza alle 12,31 di sabato (18 luglio) da Lucca Fiere – via della Chiesa XXXII – mentre l’arrivo sarà dalle 21,15 nello stesso luogo.

Il quartier generale dell’evento, quindi direzione gara, segreteria e sala stampa, sarà ubicato nelle strutture di Lucca Fiere, la cui ampia area sarà anche quella del parco assistenza e dell’unico riordinamento previsto di metà gara.