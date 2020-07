Coppa città di Lucca al via “a porte chiuse”

Sarà una doppia manifestazione “a porte chiuse” quella della 55esima Coppa città di Lucca e della terza Coppa Ville Lucchesi, attesa per domani, sabato (18 luglio), sul territorio.

Ma, proprio per consentire a tutti gli appassionati di seguire le gare, Aci Lucca ha siglato un accordo con l’emittente televisiva NoiTv (canale 10) e Rally Dreamer Tv per offrire agli spettatori incursioni in diretta dei tratti e dei momenti più emozionanti e noti del percorso.