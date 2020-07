Nuovo colpo per Gesam Gas Le Mura, arriva Claudia Pallotta

Il Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca ha concluso l’ingaggio di Claudia Pallotta, ala classe 1999 nella passata stagione in forza ai Panthers Roseto, compagine abruzzese militante in Serie B. Con questo tassello, che completa il pacchetto di lunghe a disposizione di coach Francesco Iurlaro, il roster biancorosso edizione 2020-2021 può dirsi completo.

Approdata a 14 anni nella Fortitudo Rosa Bologna, la cestista abruzzese è approdata nel settore giovanile di Schio, giocando anche in A3 3 B nel Basket Sarcedo (team satellite della società vicentina), per poi approdare nelle successive due stagioni nel Basket Club Borgotaro sempre Valterese, sempre militante nel campionato di B. Nel torneo 2019-2020, interrotto anzitempo per la nota emergenza di carattere sanitario, Pallotta ha nuovamente giocato nella terza serie del basket femminile italiano con la maglia di Roseto. A 21 anni per l’ala teramana, alta 1,80, scocca quindi l’ora del debutto in A1.

“Sono entusiasta di iniziare questa avventura in una società così importante: giocare al massimo livello è il sogno di chiunque pratichi questo sporto – sono le prime dichiarazioni in maglia biancorossa di Claudia Pallotta -. Lavorerò al massimo per mettermi a disposizione di allenatore e compagne, cercando di essere pronta a dare fornire il mio contributo. Non vedo l’ora di iniziare”.