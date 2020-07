Tutto pronto per la virtual Isola Santa-Careggine

Tutto prono per un altro importante e storico appuntamento del podismo toscano: la Isola Santa-Careggine. L’edizione 2020, la diciassettesima della sua storia, sarà particolare in quanto, nel periodo di emergenza sanitaria per il Covid-19, l’organizzazione prevede la rilevazione della propria attività da sabato 8 agosto a domenica 30 agosto, con l’invio della traccia Gps per la classifica generale.

Quattordici chilometri che si snodano dal borgo di Isola Santa fino all’altopiano di Careggine, completamente segnati sotto l’organizzazione del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. I due memorial assegnati senza differenze per questa manifestazione rispetto alle precedenti saranno il trofeo Iacopina Poli al primo assoluto e assoluta e il trofeo dottor Franco Bianchini alla squadra più numerosa.