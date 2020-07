Continua il lavoro in casa Ghiviborgo per l’allestimento della rosa per la prossima stagione di Serie D. Dopo Pagnini e Felleca, arrivano altre due conferme importanti: si tratta di Daniele Bartolini e Edoardo Nottoli, voluti fortemente da mister Lavezzini.

Non solo conferme, il Ghiviborgo piazza anche due nuovi arrivi: il primo è un difensore centrale di sostanza, ex Bari e l’anno scorso Vigasio in Eccellenza veneta, Salvatore Santeramo. Il secondo colpo è una giovane promessa classe 2002, il terzino destro Nicola Manfredi. Entrambi sono stati scovati dall’intuito del ds Luca Pacitto, gran costruttore della nuova rosa per la stagione 2020/2021.