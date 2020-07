Polisportiva Capannori, terminata la preparazione tecnica delle atlete

La Polisportiva Volley Capannori lo scorso 17 luglio ha terminato l’attività open fisica/tecnica delle proprie ragazze. Le atlete under 15 e 19 della pallavolo femminile, seguite dal coach Maurizio Gigante, dopo lo stop forzato di tre mesi a causa del covid19 ed osservando rigorosamente tutte le normative emanate con i vari dpcm, lo scorso 15 giugno si erano rimesse in moto, rispettando tutte le precauzioni e distanziamento necessario, con l’attività fisica e tecnica, nei campi all’aperto, messi a disposizione dal parroco don Marcello della parrocchia di Capannori.

Dalla dirigenza, il presidente Luca Fontana, ha affidato la ripartenza dell’attività al coach Maurizio Gigante, che si è messo subito a completa disposizione della Polisportiva, eseguendo sedute di allenamento sia mattutine che pomeridiane che, lo vedevano impegnato dal lunedì al sabato per più di un mese.

Inoltre, sempre il presidente Luca Fontana, ha affidato ai coach Maurizio Gigante e Tommaso Puccinelli, l’attività di selezionare giovani atleti per incrementare la già esistente pallavolo femminile con quella maschile dando così spazio a tutti quei ragazzi lucchesi, costretti a doversi spostare in altre provincie per continuare a fare lo sport che amano.