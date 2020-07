Gp Parco Alpi Apuane, ottimi risultati da Milano per il team Ecoverde

Fine settimana con segnali di ripresa per le gare in pista del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde. Gli eventi in Italia in questo momento sono organizzati tramite la formula Tac, Test allenamento certificato, per cercare di tornare a una normalità di divertimento e soddisfazione sportiva.

Ottime notizie arrivano da Milano dove, sui 3 mila metri, Carlo Pogliani e Luca Tocco hanno concluso rispettivamente con il tempo di 8’36” e 8’42”. Per Pogliani si tratta del secondo personale assoluto da quando veste i colori di Castelnuovo, il primo è stato quello sulla mezza maratona tricolore di Verona, poco prima dell’interruzione della stagione corrente per l’emergenza sanitaria Covid19. Buone notizie anche da Ferrara e da Cagliari dove Rocco Pezzuto e Mattia Scalas hanno ben figurato sui 3 mila metri e sugli 800 metri.