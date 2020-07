Baseball serie C, prima vittoria stagionale per i Drakes

Buon inizio di campionato per la squadra di Capannori dei Drakes della Dk sport, nel campionato nazionale di Baseball serie C.

La debuttante squadra del presidente Mazzarri riporta la prima vittoria di stagione contro il Junior Grosseto a Livorno con il risultato di 16 a 6.

La squadra era reduce dal debutto con una sconfitta sul campo di Lastra a Signa contro i Lancers per un 9 a 14 dovuto ad un black out di gioco al 6 inning dove la difesa ha subito 8 punti dopo aver tenuto saldamente in mano il gioco, otto punti che risulteranno letali al fine del risultato ma non ai fini di un ottima gara disputata per i rimanenti inning.

Pronto è stato il riscatto la scorsa domenica con la vittoria sui grossetani soprattutto nel gioco e alla luce delle 12 valide, ancora qualche incertezza di concentrazione nella fase centrale della partita, lavoro questo per il manager Modestino Antonio.

Ossatura giovane quella della neo squadra capannorese con vari rientri in attività di giovani giocatori che per varie vicissitudini avevano abbandonato troppo precocemente l’attività agonistica poi l’inserimento di qualche ” vecchia chioccia”e il formarsi di uno staff tecnico di primo ordine con tutti tecnici lucchesi ha creato un bel mix e molto entusiasmo.

Questo il roster per la stagione 2020

Acciai Marco, Barsali Gabriele, Guendouz Said, Lusha Xhulio, Mannini Giancarlo, Mazzarri

Lorenzo, Perera Emirshan, Pinelli Michele, Pintus Riccardo, Ramirez Manuel,Sarti Andrea, Sichi

Andrea, Vargas Alejandro, Rossi Antonio, Riccomini Fabio, Parra Emanuele, Lellis Dennis.

Staff tecnico

Manager: Antonio Modestino

Coach lanciatori Alessandro Soldaini

Coach: Stefano Secone

Dirigente responsabile squadra Corrado Sarti

Diregente accompagnatore Alessandro Pintus

Prossima partita domenica (26 luglio) alle 16 dove si disputerà per la prima volta in serie C nazionale il derby tra la compagine di Capannori dei Drakes e i lucchesi delle Nuove Pantere.

Derby all’insegna della sportività e ricerca di collaborazione tra le due società della provincia nell’intento comune di far crescere lo sport del batti e cresci nella nostra provincia. Continua intanto quello che e’ l’obbiettivo primario per la DRK, la formazione di un settore giovanile con centro il comune di Capannori. Alla Checchi Calcio di Carraia ogni martedi e venerdi si ritrovano molti draghetti, futura linfa per la DRK sport.

Anche quest’anno la Drk sarà presente nei vari corsi comunali della piana e disposizioni covid permettendo riporterà nelle scuole del comprensorio la positiva esperienza del 2019.