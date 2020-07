Tre professionisti agli allenamenti della Polisportiva Capannori

Sono tre i giocatori professionisti ad aver scelto la Polisportiva Capannori per la ripresa degli allenamenti dopo la sospensione per l’emergenza sanitaria. Si tratta di David Cournooh (Virtus Bologna) che lo scorso anno ha vinto la Basketball Champions League, il lucchese Nicola Mei, reduce da un finale di stagione in B a Cremona e lo scorso anno finalista di A2 con Capo d’Orlando, e Bruno Ondo Mengu, nazionale della Guinea Equatoriale che quest’anno ha giocato in B ad Avellino. I tre stanno lavorando ogni giorno con l’allenatore biancorosso Mario Piochi sul condizionamento fisico e la tecnica individuale.