Folgor San Pietroavico, Bandettini presenta la nuova fusione

Fusione fatta e ripescaggio ottenuto. Nel mondo del calcio si direbbe che i tempi sono stati stretti. Si chiamerà Folgor San Pietroavico la nuova realtà calcistica frutto dell’unione tra la ex Folgor Marlia e il San Pietro a Vico. Tra i fautori di questo accordo c’è Giampiero Bandettini presidente dell’Acquacalda S.Pietro a Vico il quale con grande passione è sempre stato al comando di questa società raccogliendo e gestendo nel miglior modo possibile il testimone raccolto dal padre Alfredo, per oltre trenta anni presidente di questo sodalizio.

“E’ stato raggiunto questo accordo per unire le forze”.

Unione che nel caso di fusione equivale a sparizione di una delle due

“No. Da una parte ci sarà La Folgor San Pietro a Vico che giocherà in Prima Categoria e dall’altra ci sarà la scuola calcio Accademia Folgor Marlia che si occuperà del settore giovanile”.

Due paesi e due comuni diversi

“Noi nel comune di Lucca e loro nel comune di Capannori, un derby sempre sentito. A San Cassiano a Vico in via Tognetti c’è la sede, le gare casalinghe di campionato si giocheranno a Marlia. Con la nostra juniores provinciale che giocherà le gare casalinghe a San Pietro a Vico. L’Accademia Folgor Marlia si occuperà del settore giovanile ed è molto probabile che venga allestita una squadra juniores provinciale per non perdere il diritto sui ragazzi della scuola calcio. Inoltre aspettiamo che il bando sia pronto per avviare l’opera di modernizzazione delle tribune, del campo da calcetto a San Cassiano. Il Comune si impegnerà economicamente nella ricostruzione della parte andata distrutta nell’incendio doloso del 17 agosto 2017. È stata riscossa l’assicurazione e l’intervento è stato messo a bilancio”.

In settimana è arrivata la promozione a tavolino con il ripescaggio.

“Al momento della sospensione per l’emergenza la Folgor Marlia era seconda dietro al Vagli e l’Acquacalda era in quinta posizione. Si parla di due squadre che erano protagoniste”.

Colori sociali?

“Non c’è stato alcun tipo di problema abbiamo entrambe le maglie bianco-azzurre non cambia nulla”.

Consiglio e staff tecnico…

“Mauro Tomei è il nuovo presidente. Io e Stefano Torcigliani siamo i vicepresidenti. I responsabili della prima squadra saranno Martinis e Privitera. Mazzoni e Bevilacqua si occuperanno della squadra juniores che sarà allenata da Tommaso Giorgetti. La panchina della prima squadra è stata consegnata a Orazio Mariani ex allenatore del Luccasette con Poli come primo assistente. Il preparatore dei portieri è Alessandro Pieri. Pierluigi Pucci dopo aver allenato due anni fa la juniores del Lammari debutterà nel ruolo di direttore sportivo. Ci conosciamo bene è un amico ed è di paese”.

Come vi state muovendo sul mercato?

“Prima di tutto vogliamo tenere quelli che riteniamo i migliori delle due squadre. Dell’Acquacalda il centrocampista Daniele Bottari, i difensori Robin Della Maggiora, Gabriele Pellegrini, Marco Pardini e l’attaccante Mustapha Ezzaki. Della Folgor i difensori Jacopo Bocca, Alessandro Nieddu, Giacomo Gianni, i portieri Nicola Bolognesi e Samuele Sargenti, i centrocampisti Francesco Del Frate, Daniele Giampaoli, Daniele Manfredi e gli esterni Daniele Bagnatori e Matteo Mancino. In attacco Fabio Picchi e il classe 2000 Filippo Dinelli”.

Cosa cercate sul mercato?

“Un attaccante di categoria superiore”.

Avete mire ambiziose…

“Abbiamo un progetto per fare in due tre anni belle cose. Ma crediamo che sarà un anno difficile per tutti”.

Come se la immagina la ripartenza?

“Si parla di 12 squadre, 22 partite. Non sappiamo come si parte. Aspettiamo che dal comitato regionale arrivino idee più chiare sui protocolli. Il 20 settembre è stato fissato l’inizio della Coppa. Quindi devi iniziare la preparazione il 25 agosto: in quali condizioni? Con quali restrizioni? Cosa fai, mandi i ragazzi a casa a farsi la doccia? Dobbiamo avere e dare delle certezze, altrimenti sarebbe opportuno iniziare dopo”.